Fergie et Josh Duhamel divorcent : elle veut récupérer son nom

Plus de deux ans après leur séparation, Fergie et Josh Duhamel entament leur divorce. La chanteuse souhaite retrouver sa précédente identité, à savoir son véritable prénom et son nom de jeune fille. Stacy Ann Ferguson est bientôt de retour !

L'info est signée TMZ ! Le site américain révèle que Fergie a demandé à la justice de restaurer son nom de naissance. En août 2013, quelques jours avant la venue au monde de son fils et près de cinq ans après son mariage à Josh Duhamel, l'ex-bombe du groupe Black Eyed Peas avait changé d'identité en devenant officiellement Fergie Duhamel.

Fergie retrouvera bientôt ses prénoms et nom de naissance, Stacy Ann Ferguson. Elle conservera son nom de scène.