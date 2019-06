Fergie et Josh Duhamel entament (enfin) leur divorce

Vendredi 31 mai 2019, Fergie et Josh Duhamel ont déposé les documents relatifs à leur divorce auprès du tribunal de Pasadena, en Californie, relate le site TMZ. Les ex-époux avaient annoncé leur séparation en septembre 2017 alors que la rupture était intervenue quelques mois plus tôt. Ils s'étaient mariés en 2009.

Selon le toujours très bien renseigné site américain, la chanteuse de 44 ans et l'acteur de 46 ans ont donc enfin fait une demande de divorce officielle auprès de la justice. C'est Josh Duhamel qui avait le premier annoncé sa volonté d'acter la chose de manière juridique. Ils vont devoir trouver un terrain d'entente concernant la garde de leur fils Axl, aujourd'hui âgé de 5 ans. Se pose également la question financière, la fortune de l'ancienne chanteuse des Black Eyed Peas étant estimée par Celebrity Net Worth à 45 millions de dollars, alors que celle de l'acteur de Transformers est évaluée à seulement 20 millions...

Fergie n'a pas encore retrouvé l'amour depuis sa séparation. "C'est trop tôt pour moi, j'ai l'esprit loin de tout ça ! Plus sérieu­se­ment, je suis concentrée sur mon fils, la sortie de mon album, ma promo...", disait-elle en octobre 2017 au moment de la parution de son deuxième album Double Dutchess. De son côté, Josh Duhamel ne se laisse pas abattre. Ces derniers mois, le séduisant acteur a été vu à plusieurs reprises au côté de la comédienne Rebekah Graf (The Amityville Murders) mais, récemment, il a aussi été aperçu très proche d'une jeune femme à l'identité inconnue, profitant d'un dîner en tête à tête au restaurant Nobu. Auparavant, c'est dans les bras de la jeune et sexy Eiza Gonzalez qu'il roucoulait.

Thomas Montet