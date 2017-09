Fergie et Josh Duhamel : Le divorce après huit ans de mariage !

Pour les amis du couple, cette rupture n'a en tout cas rien de surprenant. "Les gens proches d'eux ne seront pas étonnés que ça soit fini. L'un des grands facteurs de la séparation, c'est que Fergie et Josh sont extrêmement différents. Au début, c'est ce qui les a attirés l'un vers l'autre. Elle est drôle et extravertie, il est charmant et posé. Ils sont issus de deux mondes très différents et ils veulent des choses différentes. Au final, leurs vies partaient dans deux directions séparées et ils étaient souvent l'un sans l'autre à cause du travail", a-t-on confié auprès de People.

Malgré cela, Fergie et Josh Duhamel "sont tous les deux fous de leur fils et adorent être parents". Le comédien aurait par ailleurs adoré donner un petit frère ou une petite soeur à Axl, contrairement à la chanteuse. "Il veut clairement avoir plus d'enfants et a toujours voulu être à la tête d'une grande famille", a-t-on conclu.

Fergie (de son vrai nom Stacy Ann Ferguson) et Josh Duhamel s'étaient rencontrés en 2004 sur le tournage de la série Las Vegas. Fiancés trois ans plus tard, ils s'étaient unis en janvier 2009 à Malibu.