Fergie, sa rupture secrète avec Josh Duhamel : "Ça devenait bizarre pour nous"

La semaine dernière, Fergie et Josh Duhamel avaient surpris les fans en révélant qu'ils s'étaient séparés "plus tôt dans l'année" après huit années de mariage et treize ans de relation. Le couple, parent d'un petit Axl (4 ans), n'a rien laissé paraître au cours des récents mois et avait pris ses dispositions afin d'amorcer la rupture en douceur, désireux de protéger sa vie de famille.

Quelques jours après l'officialisation de la nouvelle, la chanteuse de 42 ans s'est exprimée dans les colonnes du magazine People pour affirmer qu'elle était soulagée que le monde connaisse enfin la vérité. Ces dernières semaines, l'ex-membre des Black Eyed Peas était en effet accaparée par la promotion de son nouvel album Double Dutchess et était parfois très gênée de répondre aux questions liées à sa vie de couple, ne sachant pas quoi répondre pour camoufler la réalité.

Ils se sont disputés longtemps avant de prendre une décision

"Honnêtement, ça devenait un peu bizarre pour nous, avec toutes ces questions romantiques", a-t-elle déclaré. Lancée, Fergie a également confié qu'elle avait toujours beaucoup d'amour et de respect pour le père de son enfant. "Nous sommes de très bons amis, nous nous aimons beaucoup et on arrivait à un stade où ça devenait étrange. Il n'y a pas de moment idéal pour annoncer une telle nouvelle, donc nous avons juste décidé de nous lancer", a-t-elle simplement conclu.

Contacté par People, un proche des ex-tourtereaux avait confirmé que le divorce n'était une surprise pour personne dans leur entourage. "Ils vivaient séparément depuis un bon moment. Elle veut être sur les routes et mener ses projets, il est beaucoup plus posé. Ils se sont disputés pendant longtemps avant de prendre une décision", avait-on révélé. D'après la rumeur, l'acteur de 44 ans souhaitait également agrandir la famille. "Il veut clairement avoir plus d'enfants et a toujours voulu être à la tête d'une grande famille", avait glissé l'informateur.

La fête à Rio

Une chose est sûre, Fergie ne se laisse pas démoraliser par son retour au célibat. De passage au Brésil pour assister à plusieurs événements et donner un concert (organisé samedi 16 septembre en marge du Rock in Rio Festival), la star américaine a été filmée en train de s'éclater comme une folle, en témoigne une vidéo publiée sur le site TMZ. La vie est une fête...