Fergie se confie sur son cerveau grillé par son addiction à la drogue !

Interrogée par le site anglais iNews, la chanteuse Fergie s'est livrée sur ses problèmes de santé et sa lutte contre l'addiction à la drogue. La star américaine de 42 ans a été accro à la méthamphétamine (crystal meth).

"J'ai souffert de psychose et de démence à cause de produits chimiques. J'avais des hallucinations quasi quotidiennes. Cela a pris un an après avoir abandonné cette drogue-là pour que les effets chimiques disparaissent de mon cerveau et arrêtent de me faire voir des choses. Je pouvais rester simplement assise à voir au hasard une abeille ou un lapin", a-t-elle raconté. Fergie affirme en avoir toutefois tiré une leçon: "Le truc avec les drogues, c'est qu'au début c'est hyper marrant... jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Mais vous savez quoi, je remercie le jour où cela m'est tombée dessus. Parce que ma force, ma foi, mes espoirs sont aujourd'hui meilleurs", a-t-elle ajouté.

Fergie, qui a sorti cette année un nouveau disque solo intitulé Double Dutchess, semble aller bien mieux et c'est ce que confirme son représentant. "Elle est heureuse et se porte bien", a-t-il fait savoir à People. La star s'est séparée de son mari l'acteur Josh Duhamel en septembre dernier.

Thomas Montet