Fernando Alonso : Sa bombe Linda sublime pour son arrivée au Real Madrid

Fernando Alonso a retrouvé le sourire après un week-end décevant. Au départ du Grand Prix d'Italie, dimanche 3 septembre, le célèbre pilote espagnol de l'écurie McLaren n'a pas réussi à aller au bout de la course largement dominée par le Britannique Lewis Hamilton. Contraint à l'abandon sur problème mécanique alors qu'il occupait la 15e position, le double champion de Formule 1 s'est vivement accroché avec Jolyon Palmer, pilote britannique de Renault avec lequel il avait déjà échangé une passe d'armes sur le circuit de Spa-Francorchamps (Grand Prix de Belgique). Contrarié par cette nouvelle contre-performance, Fernando Alonso a pu compter sur le soutien de sa compagne pour faire redescendre la pression, la ravissante Linda Morselli.

Le sublime mannequin italien de 28 ans spécialisé dans la lingerie, ex-compagne du pilote moto Valentino Rossi se trouvait également à ses côtés lundi 4 septembre pour une cérémonie très particulière. Fernando Alonso est devenu membre honoraire du prestigieux club du Real Madrid, titre reçu dans l'enceinte du stade Santiago-Bernabéu.

"C'est quelque chose d'exceptionnel pour moi de pouvoir venir dans ce stade que j'aime", a commenté le champion du monde de Formule 1 qui s'est vu remettre son maillot des mains de Florentino Pérez, président du Real de Madrid. "On me demande souvent pourquoi je supporte le Real, et je n'ai jamais réussi à donner une réponse claire. Je suis fan du Real parce que je suis fan du Real, tout simplement", a poursuivi Fernando Alonso, 36 ans, rejoint par sa belle Linda pour poser devant les journalistes.



Vêtue d'une petite robe courte, dévoilant ses longues et magnifiques jambes, la grande brune arborait une peau délicatement dorée. Résultat de ces derniers jours passés au soleil, sur l'île de Mykonos, comme elle l'a partagé sur sa page Instagram.