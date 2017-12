Fernando Verdasco marié à Ana Boyer, Enrique Iglesias absent

C'est à des milliers de kilomètres de l'Espagne que Fernando Verdasco et celle qui partage sa vie depuis quatre ans, Ana Boyer, ont choisi de s'unir pour la vie. En exclusivité pour le magazine Hola !, dont ils font la couverture, le tennisman de 34 ans et sa ravissante épouse dévoilent les coulisses de leurs magnifiques noces célébrées en présence d'une soixantaine d'invités sur une île paradisiaque des Caraïbes : celle de Moustique où Kate Middleton et le prince William aiment passer leurs vacances.

À lire aussi Mariés au premier regard : Un coach absent suite à une polémique

La célébration du mariage de Fernando Verdasco et Ana Boyer dans ce petit coin de paradis (dont la date exacte n'est pas dévoilée) ne doit absolument rien au hasard. L'île Moustique était l'une des destinations préférées de Miguel Boyer, ex-ministre espagnol mort en 2014, et papa d'Ana Boyer.

Pour le plus beau jour de sa vie, la fille d'Isabel Preysler a accordé sa confiance à Hervé Moureau, le directeur artistique de la maison Pronovias, qui s'est chargé de lui créer une pièce unique et sur mesure. C'est ainsi dans une robe en dentelle bustier et ajustée, agrémentée d'une voile en tulle de 3,5 mètres qu'Ana Boyer a dit oui à Fernando Verdasco. Le 35e joueur mondial portait quant à lui un costume beige associé à une chemise blanche et une cravate grise.

Si Ana Boyer a pu compter sur la présence de plusieurs membres de sa famille, son demi-frère Enrique Iglesias n'a pas fait le déplacement comme elle le révèle à Hola !. "Mon frère Enrique n'a pas pu venir mais nous étions avec lui à Miami un jour avant le mariage", confie la jeune mariée qui tient à préciser que le compagnon d'Anna Kournikova était invitée à la grande célébration et qu'il est même l'un des premiers à avoir été convié à ce grand jour. Le lien de parenté que partagent Ana Boyer et Enrique Iglesias provient du mariage d'Isabel Preysler et Julio Iglesias qui a duré de 1971 à 1979.

Ce qu'Ana et Boyer et Fernando Verdasco ne disent pas, c'est que les joueurs de tennis espagnols Rafael Nadal et Feliciano Lopez ont également été invités et que contrairement à Enrique Iglesias, les compatriotes du marié ont effectué le voyage sur l'île Moustique. Une information révélée par El Pais.

Côté menu, les invités ont été gâtés avec une vichyssoise, des fruits de mer tels que des homards ainsi qu'un ragoût de poisson avec du riz et des légumes des Caraïbes.