Fernando Verdasco papa pour la 1re fois : Miguel, sa nouvelle force

Depuis, le 38e joueur mondial savoure chaque instant passé avec son bébé qui le suit sur ses tournois. Après celui de Monte-Carlo, place aux Masters 1000 de Rome avant Roland-Garros qui débute le 26 mai. Fernando Verdasco est reboosté par son statut de jeune papa puisqu'il a éliminé l'Autrichien, et compagnon de Kristina Mladenovic, Dominic Thiem dès le 2e tour à Rome.

L'arrivée de Miguel est intervenue un an et demi après le mariage de ses parents. Fernando Verdasco et Ana Boyer se sont unis en décembre 2017 sur l'île Moustique, en l'absence d'Enrique Iglesias, le demi-frère d'Ana. Leur lien de parenté provient du mariage d'Isabel Preysler et Julio Iglesias qui a duré de 1971 à 1979.