Fernando Verdasco : Sa soeur Sara et son mari fauchés par une voiture

Au moment des faits, Fernando Verdasco, qui est très proche de ses soeurs (outre Sara, il y a Ana), se trouvait à l'autre bout du monde pour disputer l'Open d'Australie, avec le soutien de sa compagne Ana Boyer, fille d'Isabel Preysler (ex-femme de Julie Iglesias et mère de Chabeli, Julio Jr. et Enrique). L'Espagnol a eu le malheur de tomber sur Novak Djokovic au premier tour et a été éliminé en trois sets dès son entrée en lice dans le tournoi, ce qui lui a laissé tout le temps de tomber amoureux des plages australiennes et d'assister à la résurrection de son compatriote Rafael Nadal.