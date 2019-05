Festival de Cannes 2019 : Charlotte Gainsbourg et Javier Bardem pour l'ouverture

En effet, Charlotte Gainsbourg a joué pour le réalisateur mexicain dans 21 grammes sorti en 2003, avec Naomi Watts, Sean Penn et Benicio del Torro. La comédienne de 47 ans et compagne d'Yvan Attal, qui a brillé lors du dernier Met Gala de New York, a également reçu le prix d'interprétation féminine 2009 pour son rôle dans Antichrist de Lars von Trier, a remis la Palme d'or au réalisateur thaïlandais Apichatpong Weerasethakul pour le film Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures en 2010, et a aussi fait partie du jury emmené par Liv Ullmann en 2001.

De son côté, Javier Bardem a lui reçu le Prix d'interprétation masculine en 2010 pour son rôle dans Biutiful, du mexicain Alejandro González Iñárritu, ex-aequo avec Elio Germano dans La nostra vita.

Un peu plus tôt dans la semaine, les organisateurs du Festival de Cannes ont également officialisé la venue de Sylvester Stallone. Le 24 mai, l'acteur américain de 72 ans "sera à l'honneur d'une séance spéciale pour dévoiler les premières images de Rambo V : Last Blood."