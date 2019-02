Festival de Cannes 2019 : Un président du jury multi-oscarisé !

La rumeur parlait d'un réalisateur mexicain à la tête de la présidence du jury du Festival de Cannes, mais il ne s'agira pas d'Alfonso Cuaron, récemment primé aux Oscars pour Roma. C'est bien un cinéaste originaire d'Amérique centrale qui a obtenu ce poste prestigieux : le cinéaste aux cinq Oscars Alejandro Gonzalez Iñarritu, à qui l'on doit Babel, Birdman ou encore The Revenant, le film qui a permis à Leonardo DiCaprio de remporter enfin un Oscar (2016). Il présidera en mai prochain le jury du 72e Festival de Cannes et pourra apprécier un hommage au cinéma mexicain.

Alejandro Gonzalez Iñarritu, 55 ans, succédera à Cate Blanchett, dont le jury avait décerné l'an dernier la Palme d'or à Une affaire de famille du Japonais Hirokazu Kore-Eda – il vient de recevoir également le César du meilleur film étranger. L'AFP fait remarquer à juste titre que l'actrice australienne était l'une des héroïnes du puissant Babel d'Iñarritu, prix de la mise en scène à Cannes en 2006. Par ailleurs, le cinéaste s'est également vu décerner à Cannes le grand prix de la Semaine de la critique en 2000, pour son premier long métrage, Amours chiennes.

"Dès le début de ma carrière, le Festival de Cannes a été important pour moi. Je suis honoré et ravi d'y revenir cette année, et immensément fier de présider le jury. Le cinéma coule dans les veines de la planète et ce Festival en est le coeur. Avec le jury, nous aurons le privilège d'être les premiers spectateurs des nouveaux films de nos collègues cinéastes venus du monde entier. C'est un véritable plaisir et une grande responsabilité, que nous assumerons avec passion et dévouement", a déclaré le cinéaste dans le communiqué du Festival de Cannes.

Le 72e Festival de Cannes se tiendra du 14 au 25 mai 2019