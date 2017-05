Rang 1 (Palme D'or): Laurent Cantet (Palme d'Or 2008), Cristian Mungiu (Palme d’Or 2007), Jerry Schatzberg (Palme d’Or 1973), Claude Lelouch (Palme d’Or 1966), Michael Haneke (Palme d’Or 2012), Jane Campion (Palme d’Or 1993), Ken Loach (Palme d’Or 2016), Nanni Moretti (Palme d’Or 2001), Costa Gavras (Palme d’Or 1982), Bille August (Palme d’Or 1988 et 1992) et Mohammed Lakhdar-Hamina (Palme d’Or 1975). Rang 2 (présidents et jury): Andrea Arnold (Jury 2012), Claudia Cardinale (Jury 1993), Georges Miller (Président en 2016), Liv Ullmann (Présidente en 2001), Catherine Deneuve (Présidente en 1994), Pedro Almadovar (Président en 2017), Isabelle Huppert (Présidente en 2009), Nicole Kidman (Jury 2013), Vincent Lindon (Prix d’interprétation 2015), Kirsten Dunst (Prix d’interprétation 2011), Agnès Varda (Palme d’honneur 2015) et Diane Kruger (Maitresse de cérémonie 2007). Rang 3 (Prix d’interprétation et Jury): Elodie Bouchez (Prix d’interprétation 1998), Emilie Dequenne (Prix d’interprétation 1999), Mads Mikkelsen (Prix d’interprétation 2008 et Jury 2010), Emmanuelle Bercot (Prix d’interprétation 2015), Christoph Waltz (Prix d’interprétation 2009), Bérénice Bejo (Prix d’interprétation 2013), Juliette Binoche (Prix d’interprétation 2010), Uma Thurman (Présidente du jury Un Certain Regard en 2017), Olivier Stone, Monica Bellucci, (Maitresse de cérémonie en 2002 et 2017), Benicio Del Toro (Prix d’interprétation 2008 et Jury 2010), Lambert Wilson (Maitre de cérémonie en 2014 et 2015). Rang 4 (Invités): Nastassia Kinski, Gaspar Noé, Salma Hayek, Sofia Coppola, Mathieu Kassovitz, Charlize Theron, Maïwenn, Alfonso Cuaron, Guillermo Del Toro, Dario Argento, Alejandro Gonzalez Inarritu, Elle Fanning. Rang 5 (Jury 2017): Agustín Almodóvar, Gabriel Yared, Fan Bing Bing, Paolo Sorrentino, Maren Are, Park Chan-wook, Jessica Chastain, Will Smith, Agnès Jaoui, Reda Kateb, Sandrine Kiberlain, Sandrine Bonnaire, Mohamed Diab et Joachim Lafosse. Rang 6 (Invités): Laetitia Casta, Cécile de France, Colin Farrell, Emmanuelle Béart, Valérie Donzelli, André Téchiné, Marion Cotillard, Nicolas Winding Refn, Emmanuelle Devos, Naomi Kawase, Abderrahmane Sissoko, Jacques Doillon, Séverine Caneele (Prix d’interprétation 1999). Rang 7 (Invités): Laura Morante (Maitresse de cérémonie 2004), André Dussollier, Tilda Swinton, Adrian Brody, Nicole Garcia, Jean-Pierre Jeunet, Marthe Keller, Michel Hazanavicius, Kristin Scott-Thomas, Shu-Qi, Diego Luna et Paul Laverty. Rang ! (Invités): Yorgos Lanthimos, Tonie, Marshall, Elie Suleiman, Jerzy Skolimowski, Valeria Golino, Gaël Garcia-Bernal, Ludivine Sagnier, Matteo Garrone, Céline Salette, Antonio Banderas, Amos Gitai, Ariane Label et Edouard Baer (Maître de cérémonie en 2008 et 2009).Rang 9 (Invités): Virginie Ledoyen (Maitresse de cérémonie en 2002), Ferid Boughedir, Sergio Castellito, Jia Zhang-ke, Alain Cavalier, Benoît Jacquot, Raoul Peck, Bong Joon-ho, Barbet Schroeder, Jean-Paul Gaultier, Michèle Ray-Gavras et Brillante Mendoza au photocall anniversaire du 70e Festival International du Film de Cannes, France, le 23 mai 2017. © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage