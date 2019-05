Festival de Cannes : La Journée by The Land s'installe à l'hôtel 3.14.

A Cannes, l'opération La Journée by The Land met le Festival à l'heure de l'écologie et de l'engagement. Un projet porté par quatre femmes : Sandra Rudich, Aline Chau, Aurore Pierre et Mina Elkouais. Quant au lieu choisi, c'est sur le roof top de l'hôtel 3.14.

Comment mettre un peu (beaucoup ?) d'éthique, d'écologie et d'engagement dans le festival de Cannes ? Pour répondre à cette question : Sandra Rudich, Aline Chau, Aurore Pierre et Mina Elkouais, quatre femmes venues de l'univers du cinéma, de la mode, de l'écologie et de la communication, ont crée "The Land", une société d'engagement qui nous amène à réfléchir sur notre façon de vivre mieux le quotidien. Et quoi de mieux pour tenter de faire évoluer les mentalités que de commencer là où le monde entier se réunit le temps d'attribuer une Palme d'Or ?

Pour concrétiser leurs ambitions, un lieu : La Journée. Cette terrasse entièrement végétalisée située cette année sur le roof top de l'hôtel 3.14, convie ses nouveaux membres à découvrir le monde sous un oeil éco-responsable. On y boit (des jus détox), on y mange (des produits bio), on se fait masser dans des petits salons ouatés, on se refait une beauté grâce à des expertes spécialisées dans les soins du visage de marques haut de gamme de cosmétique bio et éco-certifiées. Même les pièces du vestiaire de jour à disposition des comédiens ont été sélectionnées en fonction de l'engagement des marques !

Lieu de contenu, aussi, La Journée accueillera le chef légendaire chef indien Raoni pour la reforestation en Amazonie, la conférence de presse de Cyril Dion (réalisateur de Demain avec Mélanie Laurent) et donnera vendredi 17 mai 2019 un dîner intitulé Tous et toutes ensemble de Veil à Varda en partenariat avec la fondation des femmes et le soutien de International Women's Forum (IWF), pour les femmes dans les médias et 50/50x2020. À La Journée tout est fait pour rassembler chacun autour d'une ambition : mieux vivre dans le respect de la planète et de tous. Et pas question pour ces quatre femmes d'engagement de s'arrêter là. Après cette première édition cannoise, elles comptent bien faire voyager La Journée by the Land sur des événements au quatre coins de la planète.