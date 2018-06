Fête de la musique 2018 : Combien sont payés les stars ?

Direction Nice ce soir où France 2 organise son concert annuel en l'honneur de la fête de la Musique. Un grand show diffusé en direct dès 20h55 où sont attendues près de 30 000 personnes place Masséna, en plein coeur de la ville. À l'animation, on retrouvera le chanteur Garou et l'ancienne Miss Laury Thilleman qui accueilleront sur scène une pléiade d'artistes, tels que Maître Gims, Zazie, Calogero, Pascal Obispo, Kendji Girac, Tal, Vitaa, Slimane ou encore Chris de Christine and the Queens.

Lors d'un entretien accordé au magazine Télé Loisirs, le producteur de l'émission, Philippe Vilamitjana, révèle les coulisses de l'événement mais répond surtout à la question que tout le monde se pose : les artistes sont-ils rémunérés pour assurer le spectacle ? "Non ! Aucun d'eux ne touche de cachet. En revanche, l'hébergement, les transports et autres frais liés à leurs déplacements et ceux de leurs équipes sont pris en charge par la production. Ces artistes ne sont pas choisis sur des critères de vente. L'important, pour France 2, c'est que la programmation, mélange des chanteurs stars du moment (Maître Gims, Kendji Girac), des grandes signatures (Calogero, Pascal Obispo) mais aussi des jeunes pousses (Eddy de Pretto, Dadju)"

Ce n'est pas la première fois que France 2 choisis Nice comme hôte de l'événement. La capitale de la Riviera avait déjà accueilli l'édition 2015 de la fête de la Musique, sur le quai des États-Unis, un prolongement de la Promenade des Anglais, qui a été la cible d'un attentat dramatique l'année suivante, le 14 juillet 2016.