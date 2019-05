Fidji (La Villa), une nouvelle chirurgie esthétique : "Je flippe"

Interviewée par Purepeople en janvier 2018, Fidji nous avait révélé combien elle a déboursé pour ses opérations de chirurgie esthétique. "Je dirais 9 000 euros pour les seins et le nez. Et une injection aux lèvres de 400 euros je pense", s'était-elle souvenue.

Elle était ensuite revenue sur sa prise de poids ces dernières années : "Il faut savoir que quand j'ai commencé la télé-réalité [en 2014, dans Friends Trip, NDLR], je faisais 10 kilos de moins. J'étais très fine, je n'avais pas de formes. (...) Finalement, j'ai quasiment pris 10 kilos, et j'ai toujours eu des hanches. C'est venu petit à petit et au final, je ne me sentirais pas bien si j'étais aussi maigre qu'avant, sans aucune forme. J'ai pris goût à ça et je me sens bien comme ça."