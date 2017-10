Fidji (Les Marseillais) menacée et volée par son ex : Nouvelle révélation !

Fidji Ruiz et son chéri Antoine, c'est fini. La jeune femme aurait mis un terme à cette relation à cause de faits de violence, de menaces de mort et de vol, comme elle l'a raconté sur Snapchat. Depuis, la candidate des Marseillais VS Le reste du monde (W9) a fait de nouvelles révélations.

"L'intelligence n'est pas ton fort, Antoine !", lance-t-elle, toujours sur Snapchat. Et d'ajouter : "Utiliser ma carte en faisant des retraits et des paiements pour que les preuves viennent à moi, avec des lieux, heures, adresses et vidéos de retrait ! Une chose à dire : Merci et à bientôt." Dans la foulée, Fidji a qualifié son ex de "michtonneur".

Pour rappel, via sa story Instagram, Antoine avait déjà réagi aux accusations de la candidate de télé-réalité. Il avait ainsi démenti les faits, précisant que "tout ce qu'[il] voulait, c'était la quitter". "Maintenant, elle peut raconter ce qu'elle veut, ce n'est pas la première fois qu'elle sort des histoires farfelues, comme le jour où elle a dit qu'elle était enceinte de son ex (Ricardo Pinto, ndlr)", avait-il conclu.

En bref, la guerre est déclarée entre les deux ex et l'affaire pourrait bien se régler devant la justice.