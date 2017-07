Fidji (Moundir 2) amincie de 6kg : Sa nouvelle silhouette affole ses fans !

En effet, en commentaires, les internautes se sont empressés de souligner le contraste entre sa perte de poids et son derrière qui semble plus bombé qu'auparavant. "Elle a perdu du poids mais elle s'est réveillé et son c** a pris 2kg", "Tes fesses sont-elles refaites ?", "Tu as minci mais tu as gardé ton fessier", "Tes fesses sont fake", ont lancé certains. Des attaques auxquelles la jeune femme n'a pour l'heure pas réagi.

Rappelons que la candidate de télé-réalité – qui sera prochainement sur nos écrans dans Les Marseillais VS Le Reste du monde, sur W9 – a déjà dû faire face à plusieurs critiques concernant son physique. En effet, les internautes avaient déjà pointé du doigt un abus de chirurgie esthétique...