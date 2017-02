Fifty Shades Darker : Énora Malagré en mode bal masqué avec Jean-Michel Maire

Faute d'avoir eu les deux stars de Fifty Shades Darker, Jamie Dornan et Dakota Johnson (ils étaient à Hambourg), Universal Pictures a mis les petits plats dans les grands en organisant un superbe bal masqué à Paris, mardi 7 février.

Une poignée de privilégiés avaient rendez-vous au Gaumont Marignan sur les Champs-Élysées afin de découvrir avant tout le monde la suite tant attendue de Cinquante nuances de Grey. Deux heures plus tard, ils filaient à deux rues de là, direction l'hôtel Le Marois sur l'avenue Franklin-Roosevelt. L'hôtel particulier avait déroulé le tapis rouge pour un bal masqué tout aussi glamour et réussi que celui du film (une des scènes marquantes).

Cracheurs de feu et acteurs déguisés ont accueilli des invités impressionnés. Dans le grand hall de l'hôtel, distribution de masques, noirs pour les hommes, argentés pour les dames, le tout au son de quelques très grands tubes repris au piano, dont le fameux Crazy in Love qui a envoûté les invités. Passées les grandes marches en haut desquelles trônait une imposante affiche de Fifty Shades Darker, les convives ont pu évoluer dans pas moins de quatre somptueux salons. Le grand, central, servait à la restauration, sur un dancefloor avec barre de pole dance et DJ, alors que dans l'autre se trouvait une chambre rouge revue et corrigée, avec le fameux lit, mur de sextoys et autres fouets, mais aussi boîtes à fessées et chaise à confesse (pour ceux qui ont pêché). Dans la quatrième salle, création de gifs dans une boîte noire et sessions d'Oculus rift avec une impressionnante immersion dans plusieurs séquences de Cinquante nuances plus sombres – dont le bal de charité organisé par la famille de Christian Grey.

Parmi les personnalités croisées, Énora Malagré a profité pleinement de la soirée avec sa copine, le mannequin et chroniqueuse Clio Pajczer, non loin d'un autre membre de Touche pas à mon poste, Jean-Michel Maire. On a également vu Natoo, au bras de son amoureux Kemar.