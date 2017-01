Fifty Shades Darker : Jamie Dornan coquin face à un flingue et Taylor Swift

La pression monte ! À un mois de la sortie en salles de Cinquante nuances plus sombres (Fifty Shades Darker), de nouvelles images inédites ont été dévoilées aux fans de la franchise. Après deux premières bandes-annonces laissant entendre qu'il y aurait plus de séquences hot mais aussi une intrigue bien plus complexe que dans le premier volet Fifty Shades of Grey, ce troisième trailer offre son lot de nouveautés.

Alors qu'apprend-on si ce n'est que Christian Grey (Jamie Dornan) est adepte de choses pas très catholiques dans un ascenseur plein à craquer, qu'Anastasia (Dakota Johnson) n'accepte un dîner qu'à condition d'avoir faim ou que notre SM-addict préféré a un passé probablement trouble... Eh bien, voilà que ce passé commence à se préciser. On fait plus ample connaissance avec Elena Lincoln (Kim Basinger), ex-maîtresse de Grey qui l'a initié au sadomasochisme et a tenté de soigner un traumatisme. On en découvre également plus sur cette jeune psychopathe déprimée incarnée par Bella Heathcote et qui semble intimement liée à Grey. Et enfin, cerise sur le gâteau, on peut entendre la chanson originale I Don't Wanna Live Forever que Taylor Swift et Zayn ont écrite et composée pour les besoins du film.

L'histoire : Dépassée par les sombres secrets de Christian Grey, Anastasia Steele a mis un terme à leur relation pour se consacrer à sa carrière d'éditrice. Mais Grey occupe toujours toutes ses pensées et, lorsqu'il lui propose un nouvel accord, elle ne peut lui résister. Peu à peu, elle découvre le passé douloureux de son sulfureux M. Cinquante Nuances. Tandis que Christian lutte contre ses démons intérieurs, Ana doit prendre la décision la plus importante de sa vie...

Dans nos salles le 8 février !