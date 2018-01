Fifty Shades Freed : La France, du sexe, une menace... et Ana enceinte ?

Le 7 février 2018 sortira dans nos salles le troisième et dernier volet de la saga Cinquante nuances de Grey, Cinquante nuances plus claires. Toujours portée par Jamie Dornan et Dakota Johnson, la saga va se refermer sur un ultime chapitre haletant.

Avec une pointe de nostalgie, au doux son de Love Me Like You Do d'Ellie Goulding (un des tubes de la BO du premier opus), la deuxième bande-annonce a été dévoilée ce 3 janvier 2018. Au menu, quelques images déjà croisées par le passé, des extraits du passage en France du couple Grey, la menace que fait peser Jack Hyde (Eric Johnson) sur Ana et Christina dont il est éperdument jaloux et une révélation-choc : Anastasia Steele serait enceinte ! Voilà de quoi donner du piment et l'eau à la bouche des fans, forcément impatients de voir sur grand écran le final tant attendu de cette franchise qui a jusqu'ici rapporté quelque 952 millions de dollars à travers le monde.