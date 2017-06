Fifty Shades méchamment clashé : "Je ne regarderai jamais ces films"

Véritable succès mondial avec 571 millions de dollars pour le premier opus, 378,8 millions pour le deuxième, la saga Fifty Shades fascine autant qu'elle rebute. Grâce au premier volet, Cinquante nuances de Grey, Sam Taylor-Johnson est devenue la réalisatrice qui a réalisé le meilleur démarrage au box-office (avant d'être dépassée la semaine dernière par Patty Jenkins et son Wonder Woman). Pour autant, la cinéaste britannique n'a pas prolongé l'aventure avec Cinquante nuances plus sombres. En ligne de mire, des désaccords et différends créatifs avec E.L. James, l'auteure de la trilogie.

La réalisatrice, qui est également l'épouse du jeune acteur Aaron Taylor-Johnson, avait ainsi claqué la porte. Deux ans après la sortie du film, elle n'a pas encore ravalé sa rancoeur et ne veut plus entendre parler de 50 Shades. Et encore moins voir les suites... "Ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne regarderai jamais ces films", a-t-elle lâché au cours d'une longue interview accordée au Sunday Times Magazine.

"Je ne peux pas vraiment dire que je regrette, sinon ce serait la fin de ma carrière, a-t-elle poursuivi. Mais disons que si on me demandait : 'Tu serais prête à le refaire ?' Je répondrais : 'Bien sûr que non !' Je serais folle de recommencer." Une véritable frustration pour Sam Taylor-Johnson qui, à défaut de bien s'entendre avec le mère de la saga, avait une bonne relation avec ses deux acteurs principaux, Dakota Johnson et Jamie Dornan. "J'étais très confuse, a-t-elle avoué. Je m'entends bien avec tout le monde en général, et ça me trouble beaucoup quand quelqu'un ne m'aime pas à ce point-là. On ne se comprenait pas, il n'y avait aucune synergie entre nous."

Remplacée par James Foley (House of Cards), la réalisatrice de 50 ans sera très bientôt à l'affiche de Gypsy, une nouvelle série Netflix avec Naomi Watts dont elle a réalisé les deux premiers épisodes, et va plancher sur un nouveau projet en collaboration avec son mari qu'elle avait dirigé dans le très réussi Nowhere Boy. "Je suis très excitée. L'auteur m'a dit : Fais ce que tu veux avec mon livre. On se reverra quand tu auras fini", a-t-elle déclaré. Ça a dû la changer de Fifty Shades of Grey !