Filip Nikolic : Le touchant hommage de Frank Delay pour une date spéciale...

Le 1er septembre 2018, Filip Nikolic aurait eu 44 ans. Un anniversaire que Frank Delay n'a pas oublié et qui lui a donné l'occasion de rendre un nouvel hommage à son ami, mort en 2009. Il a ainsi posté une photo et un joli message.

"FILIP 17 ans c'est ton âge sur la photo (entraînement de breakdance à Bretigny-sur-Orge). 44 ans c'est l'âge que tu aurais aujourd'hui, comme chaque année je te souhaite un joyeux anniversaire et comme chaque année je pense que tu es ailleurs occupé... que tu n'as pas le temps de passer me voir. Plus on parle de toi moins on t'oublie. Je t'embrasse où que tu sois", a écrit Frank Delay en légende d'un cliché de Filip, alors adolescent et en plein grand écart lors d'un entraînement.