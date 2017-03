Fin du Grand Journal : Adieux discrets et sketch avec Thomas Thouroude

Vendredi 3 mars, Le Grand Journal de Canal+ a tiré sa révérence après 13 ans d'antenne. Pour cette grande dernière, Antoine de Caunes et José Garcia, ainsi que le groupe IAM, ont fait le déplacement. Des invités forts qui ont assisté, comme 164 000 fidèles pour sa partie 1 et 229 000 téléspectateurs pour sa partie 2, aux adieux discrets de Victor Robert, animateur du programme cette saison.

Ponctuée de nombreux magnétos comprenant les meilleurs moments du programme, comme les fous rires de Michel Denisot et Maïtena Biraben, et des live de grands artistes (Prince, Vanessa Paradis, Beyoncé...), l'émission a tiré sa révérence en compagnie de nombreuses personnalités incontournables du programme : Alice Darfeuille, Brigitte Boréale, Axelle Laffont, la Miss Météo Ornella Fleury, André Manoukian, Laurent Weil ou encore Augustin Trapenard.

Victor Robert a présenté de façon très sérieuse ce dernier numéro et livré un message d'adieu très simple : "Je voudrais remercier nos producteurs Laurent et François. André [Manoukian, NDLR] et Alice [Darfeuille, NDLR] je vous aime. Je vous embrasse tous et je vous aime tous autour de la table. On se quitte en musique avec les meilleurs titres d'IAM. On vous embrasse tous. C'était un plaisir renouvelé tous les soirs de défendre la culture à la télévision. Fin de l'histoire, début d'une autre. À bientôt. Chao." Des mots prononcés sous une pluie de confettis et des applaudissements.

Victor Robert n'a pas été le seul à faire sa dernière hier. Thomas Thouroude, ancien animateur sur Canal+, a fait de même avec AcTualiTy (France 2). Les deux hommes, aux côtés de Mathieu Madénian et Thomas VDB, se sont mis en scène dans un sketch très drôle où ils se sont reconvertis en vendeurs de fast-food !