Finale de Koh-Lanta 2019 : Cindy gagne les poteaux et choisit Maud

Cindy, Maud, Clo, Steeve et Aurélien sont les finalistes deKoh-Lanta 2019 ! S'ils espèrent tous aller au bout, deux d'entre eux quitteront l'aventure à l'issue de la course d'orientation. Les trois autres s'affronteront lors de la mythique épreuve des poteaux. Et le grand gagnant choisira ensuite quel adversaire il souhaitera affronter pour passer devant le jury final.

Grosses tensions à la course d'orientation

Afin de se qualifier, les naufragés doivent trouver un des trois poignards cachés. Pour ce faire, ils doivent tout d'abord trouver dans quelle zone ils se trouvent. Celles-ci sont définies par trois points très identifiés et identifiables : une pierre rouge, une termitière , un arbre blanc. Une fois la zone trouvée, les finalistes doivent ensuite dégoter, dans un rayon de vingt pas autour de ce point, une balise sur laquelle apparaîtra une couleur qui correspond à une direction et un chiffre indiquant le nombre de pas à effectuer pour trouver le poignard.

Avant même que l'épreuve commence, Cindy, Steeve et Clo ne cachent pas rêver d'être ensemble sur les poteaux. "C'est clairement trois contre deux", lance Clo, visant Aurélien et Maud. Pour mener leur plan à bien, ils décident de ne pas se mettre sur le même repère. Cindy cherche la pierre rouge, Clo la termitière et Steeve l'arbre blanc.

Aurélien et Cindy trouvent très vite la balise. Aurélien recherche le poignard dans la bonne direction mais Cindy utilise mal sa boussole et lit le nombre de pas à l'envers. Il n'y en a pas 61 à faire mais seulement 19. Elle se rend vite compte de son erreur et se retrouve avec Aurélien à chercher le poignard au même endroit. C'est une course contre la montre.

Maud qui a été la première à trouver sa balise se dirige directement vers la bonne direction pour trouver son poignard. Malheureusement, Clo débarque et surveille chacun de ses gestes. Maud est gênée par la présence de Clo, elle doute d'avoir retenu la bonne couleur et repart à la table d'orientation. Clo prend la décision de ne pas chercher la balise mais de "coller au cul" Maud ce qui n'est pas très fair-play ! Visiblement réussir par soi-même ne fait pas partie de sa philosophie !

Dans le même temps, Steeve trouve sa balise. Comme il a mémorisé les directions, il part tout de suite à la recherche du poignard. Seul sur son repère il trouve le poignard. Il est le premier qualifié les poteaux de Koh-Lanta 2019. Il a mis 1h59.

Quelques minutes plus tard, c'est finalement Cindy qui trouve le poignard quelques secondes avant Aurélien. Elle est la deuxième qualifiée pour les poteaux. Direction donc la terminètre pour lui. Tout se joue donc entre Maud, Clo et Aurélien.

Lorsque Maud revient au repère, Clo la colle, profite de la situation. Aurélien qui les rejoint décide de chercher la balise et de faire les choses par lui-même (bravo à lui !). Il la trouve très vite et ce sont finalement Maud et Clo qui se collent à lui ! Ils sont donc trois à quelques mètres du poignard ! Heureusement, il existe une justice, Maud trouve le poignard ! Il lui a fallu 3h pour gagner sa place sur les poteaux.

Aurélien et Clo sont donc éliminés.

Épreuve des poteaux

Steeve, Cindy et Maud doivent rester debout le plus longtemps possible sur un rectangle de 23 centimètres par 16 centimètres. Les candidats s'en sortant bien, l'épreuve évolue et ils doivent à présent tenir sur des poteaux de 17 centimètres par 18 centimètres. Au bout d'une heure et demie, le rectangle se rétrécit. Il ne fait plus que 17 centimètres par 11 centimètres. Steeve chute très rapidement. Les filles tiennent le coup. L'épreuve évolue donc encore et à présent elles sont sur un carré de 11 centimètres. Maud tombe très vite. Elle a tiré sur la corde qui rétrécit le carré avant le top départ de Denis Brogniart ! C'est donc Cindy qui gagne les poteaux !

Cindy doit choisir à présent qui de Maud ou de Steeve elle souhaite affronter face au Jury Final. Elle choisit Maud. Elle pense qu'elle aura plus de chance de gagner que face à Steeve qui est est très apprécié des autres.