Finale de Koh-Lanta 2019 : Comment la production intervient dans les votes

Après une longue aventure de plusieurs semaines, Koh-Lanta, la guerre des chefs touche à sa fin. Ce vendredi 21 juin 2019, TF1 diffusera la grande finale du célèbre jeu d'aventure. Après la course d'orientation et la mythique épreuve des poteaux, Denis Brogniart dépouillera en direct les votes des aventuriers du jury final. Mais l'animateur dévoile-t-il les bulletins dans l'ordre ? La production s'est expliquée auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

Pour chaque conseil, et encore plus lors de la finale, la production intervient après les votes, juste avant le dépouillement. En effet, un membre de l'équipe classe les différents papiers afin que le mystère soit total. Tout le long de l'aventure, cela permet d'accentuer le doute lorsque deux aventuriers sont sur la sellette. Et lors de la finale, il s'agit de mettre les deux finalistes sur un pied d'égalité en alternant les bulletins au nom de l'un puis de l'autre. Une technique qui permet d'assurer un suspense jusqu'au bout.

Ainsi, face caméra, Denis Brogniart dépouille dans un premier temps les bulletins des aventuriers qui ont été montrés à l'écran. Il faut dire que ceux-ci ne sont en aucun cas une surprise pour les téléspectateurs. Puis il révèle les autres, qui peuvent tout faire basculer.

Reste à savoir qui de Cindy, Clo, Cyril, Maud, Steeve ou Aurélien, tous encore en lice après l'élimination la semaine dernière de X, remportera cette édition du jeu. Selon nos pronostics, X

Rendez-vous ce vendredi 21 juin 2019 dès 21h sur TF1 afin de suivre la grande finale de Koh-Lanta, la guerre des chefs.