Finale de Koh-Lanta 2019: Les noms des premiers qualifiés pour l'orientation

Vendredi 14 juin 2019, deux mois après le coup d'envoi de Koh-Lanta, la guerre des chefs, TF1 diffusera l'avant-dernier épisode de la saison. Après les départs de Nicolas et Maxime, les aventuriers Cindy, Cyril, Maud, Steeve, Aurélien et Clo sont encore en lice pour remporter le jeu. Et avant même la diffusion du prochain numéro, nous connaissons les noms de deux finalistes !

Parmi les six candidats présents sur le camp blanc, Cindy et Steeve possèdent un collier d'immunité chacun. De précieux bijoux qui leur permettront d'accéder sans crainte à l'étape suivante : la course d'orientation ! En effet, si les années précédentes, la mythique épreuve se jouait à quatre, exceptionnellement cette fois-ci, ils seront cinq à la disputer.

Cindy et Steeve ont chacun une place assurée pour l'orientation. Aurélien, Maud, Clo et Cyril tenteront de gagner leur ticket pour la finale lors d'une épreuve d'immunité. Ainsi, au conseil, trois aventuriers seront réellement en danger si, ni Cindy, ni Steeve ne remportent l'immunité.

La semaine suivante, le 21 juin 2019, aura lieu la grande finale. Après la course d'orientation, les trois candidats arrivés premiers s'affronteront sur les poteaux... épreuve qu'ils ont déjà disputée à peine arrivés sur l'île en tout début d'aventure ! Le gagnant choisira son camarade et le jury final voteront pour l'aventurier qu'il estime vainqueur.