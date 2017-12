Finale de Koh-Lanta Fidji : André grand gagnant à (presque) l'unanimité !

André et Tiffany sont les deux derniers finalistes de Koh-Lanta Fidji (TF1) après la course d'orientation et l'épreuve des poteaux. Leur sort est désormais entre les mains de leurs camarades du jury final, composé de Marvyn, Marguerite, Maxime, Fabian, Sébastien, Romain, Mélanie ainsi que de Sandrine et Magalie, les deux dernières éliminées.

Conseil final

André et Tiffany écoutent alors le ressenti de leurs camarades quant à leur aventure et répondent à leurs question. Tiffany explique alors comment elle a trouvé son collier d'immunité sur le Paradis Perdu. Romain félicite les deux finalistes, et en particulier la jeune femme pour son jeu.

Quant à lui, Sébastien souligne la loyauté des ex-Jaunes et en profite pour pointer du doigt les stratégies de Maxime et Fabian. S'ils avaient tenu parole, l'aventurier est certain que des ex-Rouges seraient allés en finale.

C'est au tour des deux finalistes de prendre à tour de rôle la parole afin de convaincre les membres du jury final de voter en leur faveur. André explique que Koh-Lanta l'a révélé, il en ressort grandi. En bref, son aventure est réussie.

De son côté, Tiffany confie avoir été victime des apparences. Avec cette aventure, elle s'est découverte, elle a appris sur elle-même et elle a cassé les préjugés la concernant en se hissant jusqu'en finale.

Dépouillement en direct à Paris

Tous les candidats de cette édition sont réunis autour de Denis Brogniart afin de découvrir le nom du grand gagnant.

Mais avant, les parents des deux finalistes prennent la parole et disent à quel point ils sont fiers de leurs enfants, Tiffany et André. Puis c'est au tour d'anciens candidats de s'exprimer. Magalie et Marguerite font l'éloge des deux finalistes du jeu.

Place au dernier dépouillement de la saison.

Avec 8 voix en sa faveur, c'est André qui gagne Koh-Lanta et les 100 000 euros !