Finnegan Oldfield vexé après sa défaite aux César ? La vérité derrière sa colère

Comme nous l'avions suggéré, la réaction dépitée et colérique de Finnegan Oldfield était bien liée à un moment culte de la série Friends. Nous écrivions alors : "Il pourrait s'agir d'un clin d'oeil à la série Friends. Et plus précisément à cet épisode sorti en 2001, The One with Joey's Award, dans lequel Joey (Matt LeBlanc) est nommé pour un Soapy Award et décide d'emmener Rachel (Jennifer Aniston) à la cérémonie. Persuadé qu'il va gagner, il tombe de haut lorsqu'un autre gagnant est annoncé et il réagit en tapant du poing sur la table, avant de parler avec sa voisine et de se calmer net lorsqu'il se rend compte qu'il était filmé... Tout comme Finnegan Oldfield lors des César 2018."

Le jeune et talentueux comédien a confirmé dans un tweet qu'il faisait bien là référence au show américain, répondant au magazine Première : "Gros big up aux Fan de friends et à Mr Tribbiani". Ultrafavori des César depuis l'annonce des nominations, Nahuel Peréz Biscayart n'a surpris personne en décrochant le César du meilleur espoir pour sa performance dans 120 Battements par minute, et encore moins Finnegan Oldfield. Ce dernier a fait preuve d'humour, d'audace et d'originalité en réagissant de la sorte. Il mérite sas aucun doute le César du meilleur nommé !