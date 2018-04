Fiona Gélin et Vincent Mc Doom complices devant Alex Goude et Maxime Guény

Dimanche 22 avril 2018, le César Palace à Paris accueillait la "Finale France" des Révélations des étoiles. Avant le départ de l'équipe française vers les "J.O de Talents" aux États-Unis et plus particulièrement Hollywood, celle-ci, appuyée par la troupe du cabaret Oh ! César, a pu offrir différentes performances artistiques devant quelques célébrités venues profiter du spectacle.

Sur le photocall de l'événement, les photographes ont ainsi pu immortaliser l'arrivée de la comédienne Fiona Gélin (55 ans), ravissante et tout sourire – malgré ses quelques soucis – dans une robe blanche printanière associée à un sac rose très... poilu ! Sur place, l'ex-partenaire d'Alain Delon dans le film Parole de flic a croisé la route de Vincent Mc Doom, à l'aise dans une longue tunique rouge associée à des escarpins, et le duo n'a pas rechigné à prendre la pose avec beaucoup de complicité.

Alex Goude, animateur sur France 4 (Défis cobayes, Drone Challenge Arena...) et comédien pour la pièce de théâtre La Confusion des gendres, était également de la partie. Venu sans son mari Romain et leur petit Elliot, le sympathique quadra a tout de même pris la pose avec panache. Dans l'enceinte du César Palace et avant de découvrir les numéros de danse, de chant, de musique, de crique, de magie ou de mannequinat proposés, Alex Goude a aussi pu croiser le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) Maxime Guény et le danseur de Danse avec les stars (TF1) Maxime Dereymez.

Bref, une fine équipe !