Fiona Gélin vit avec 700 euros : "Je touche l'allocation aux adultes handicapés"

Fiona Gélin est depuis plusieurs années déjà dans la galère financière. La comédienne, aujourd'hui âgée de 55 ans, se confie sur ses nouveaux déboires, elle qui a connu une traversée du désert ou l'alcoolisme.

Après avoir repris du poil de la bête depuis deux ans, Fiona Gélin n'est pas au mieux en ce moment. "J'ai subi quatre ponctions aux genoux en une semaine. C'était extrêmement douloureux. On m'a donné de la cortisone, donc ça va un peu mieux aujourd'hui. J'ai commencé à avoir mal au genou droit toute petite à cause d'un épanchement de synovie. Il y a quelques années, on m'a découvert de l'arthrose aux deux genoux. (...) Mais j'ai de la chance dans mon malheur. Car depuis trois ans, je suis au RSA, et 'grâce' à cette arthrose, je peux toucher l'allocation aux adultes handicapés", a-t-elle confié à France Dimanche.

Fiona Gélin touche désormais 700 euros par mois au lieu des 476 euros de son RSA. Mais la comédienne n'est pas sortie de l'auberge... "Je suis encore endettée de 10 000 euros. (...) Heureusement que je suis parfois aidée financièrement par deux personnes exceptionnelles : Daniel Hechter [son ex conjoint, NDLR] et Golda, une amie très proche. C'est Golda qui me remplit le frigo et qui m'habille depuis trois ans", a-t-elle expliqué.

Thomas Montet

L'interview intégrale de Fiona Gélin est à retrouver dans France Dimanche en kiosques le 2 février 2018.