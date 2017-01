First Date : Le premier rendez-vous de Barack et Michelle Obama

C'est l'histoire d'un rendez-vous galant qui a changé l'Histoire. Ils ne le savaient pas encore à l'époque, mais leur idylle qui a commencé ce jour-là allait façonner deux personnages qui vont écrire, ensemble, un chapitre de l'histoire américaine. Ces deux-là se nomment Barack Obama et Michelle Robinson...

Dévoilé à Sundance, tourné en une quinzaine de jours, First Date est un long métrage signé Richard Tanne – dont c'est le premier film. Il raconte fidèlement la journée de l'été 1989 au cours de laquelle le futur président des États-Unis, Barack Obama, courtisa la future First Lady lors d'un premier rendez-vous épique dans le sud de Chicago. Si le film est bien une romance tout ce qu'il y a de plus douce et charmante, il n'en oublie pas pour autant le contexte social et politique de l'époque. Sortant à peine d'Harvard, Barack Obama avait ce désir de "faire bouger les choses", tout comme la femme dont il tombera éperdument amoureux. Et c'est ensemble qu'ils grimperont les échelons, elle comme le premier soutien d'un homme engagé et voué autant à sa communauté qu'au peuple américain.

Devant la caméra, on retrouve deux jeunes acteurs. Parker Sawyers, que l'on a notamment vu dans Zero Dark Thiry, Week-end Royal et Snowden, incarne le futur premier président noir, tandis que la délicieuse Tika Sumpter, actrice de 36 ans croisée dans Gossip Girl, Mise à l'épreuve et Get On Up, a la charge de camper Michelle. Une romance qui sonne juste et nous rend nostalgique à l'aube du départ de la Maison-Blanche du président américain...

First Date en DVD dès le 17 janvier 2017