FKA twigs : La fiancée de Robert Pattinson, réalisatrice et égérie pour Nike

Pour Nike Women et sa campagne Believe in More (pour la collection de leggings Zonal Strength), FKA twigs a porté les casquettes d'ambassadrice et de directrice artistique ! La chanteuse a notamment réalisé le film de cette campagne publicitaire, elle a aussi composé et interprété la chanson de la vidéo. Deux minutes au cours desquelles FKA twigs et un cast de danseurs remarquables exécutent une chorégraphie pensée par Tovaris Wilson et Bethany Strong.

Côté coeur, FKA twigs et Robert Pattinson se portent à merveille ! Le couple ultradiscret a été vu pour la dernière fois fin novembre à West Hollywood. Le 15 mars prochain, l'acteur de 30 ans sera à l'affiche du film La Cité perdue de Z, avec Charlie Hunnam et Sienna Miller.

