Flavie Flament "compliquée" : Un producteur balance sur ses caprices...

Très exposée médiatiquement et au coeur d'une thématique particulièrement sensible depuis qu'elle a affirmé en octobre 2016 avoir été violée par le photographe David Hamilton, lequel s'est donné la mort un mois plus tard, Flavie Flament, bien qu'éloignée des écrans depuis de longues années, en a pris pour son grade vendredi soir dans l'émission Il en pense quoi Matthieu ?.

Au cours de l'émission diffusée sur C8, l'animateur Matthieu Delormeau et son équipe de chroniqueurs ont sorti un dossier sur les plus gros caprices de stars, une séquence dans laquelle elle a été mentionnée. Il n'a en effet pas fallu beaucoup forcer la main du producteur Guillaume Frisquet, intervenant régulier dans le programme, pour qu'il lâche sans trop de mystère ("On va dire qu'à un moment elle a été mariée à Benjamin Castaldi...") l'identité de celle dont il s'apprêtait à balancer quelques travers, après avoir asséné d'emblée que "les plus chiantes, c'est les filles" et qu'à l'inverse Benjamin Castaldi, Stéphane Bern ou encore Stéphane Rotenberg sont "des amours".

Pour illustrer cette assertion, celui-ci a en effet évoqué le cas de l'ex-présentatrice vedette de TF1, avec laquelle il était amené à collaborer pour le magazine Sagas, qu'elle présenta de 2004 et 2007, à la suite de l'emblématique Stéphane Bern : "C'était compliqué, a-t-il jugé. Quand on faisait des émissions au bout du monde, il fallait le billet en première classe sur Air France, la bouteille de champagne à je ne sais pas combien... Ça pète dans la soie et on voit où... Enfin c'est pas très bien, quoi." Des confidences qui ont suscité un léger malaise, Matthieu Delormeau s'empressant de passer à autre chose sans laisser à Capucine Anav le loisir d'intervenir.

Au préalable, ce sont les exigences de Mariah Carey, Britney Spears, Katy Perry ou encore Jennifer Lopez qui avaient été passées en revue. Cette dernière, notamment, exigerait que ses chambres d'hôtel soient repeintes en blanc : "Ça, je l'ai vécu, avait alors rebondi le même Guillaume Frisquet. Elle fait changer la cuvette des toilettes, elle veut ses bains à l'eau d'Evian à 37 degrés (...) avec une dame qui attendait avec un thermomètre. Et quand elle est montée, elle n'a pas pris de bain. Elle, c'est une diva."