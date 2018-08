Flavie Flament, maman heureuse avec Enzo : La star dévoile une tendre photo

Mardi 31 juillet 2018, à l'occasion d'une belle journée d'été, Flavie Flament (44 ans) a dévoilé une nouvelle jolie photo familiale sur ses réseaux sociaux.

L'animatrice d'On est fait pour s'entendre sur RTL a en effet pris la pose avec son fils Enzo (14 ans) tandis que le duo semblait profiter du soleil de la Corse. Sur ce cliché, on pouvait voir le jeune blondinet – casquette et lunettes de soleil vissées sur la tête – en train de faire un tendre bisou sur le front de sa célèbre maman. Rappelons qu'Enzo est le fruit des amours passées de Flavie Flament avec son second mari, Benjamin Castaldi.

"Ah l'amour, superbe photo", "Un beau sourire et du bonheur ! merci !", "La joie se lit sur vos visages", "C'est du pur bonheur", pouvait-on lire dès les premières réactions à cette publication.

La dernière fois que Flavie Flament dévoilait une photo de son fils cadet, c'était le 15 juillet dernier après la victoire de nos Bleus face à la Croatie en finale de la Coupe du monde de football. Ce jour-là, le jeune garçon et sa maman semblaient au comble de la joie, d'humeur festive avec leur maquillage bleu blanc rouge sur les joues. Un autre jour inoubliable...