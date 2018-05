Flavie Flament, maman heureuse et souriante avec ses fils Antoine et Enzo

Dimanche 27 mai 2018, à l'occasion de la fête des Mères, Flavie Flament (43 ans) a dévoilé une photo familiale à ses très nombreux admirateurs.

L'animatrice d'On est fait pour s'entendre sur RTL a en effet pris la pose avec ses deux fils, Antoine (23 ans) et Enzo (14 ans), en marge de ce jour très particulier pour une maman. "Vous <3 <3 <3 @abtoineflament75 @enzo_castaldi__", a-t-elle simplement indiqué en légende du cliché montrant le trio complice et tout sourire. Rappelons qu'Antoine – qui a trouvé l'amour auprès de la jolie Camille – est le fruit des amours passées de Flavie Flament avec son premier mari le réalisateur Bernard Flament et Enzo, le fils que l'animatrice a eu avec son second mari Benjamin Castaldi au début des années 2000.

"Bonne fête des mamans", "Vous êtes toujours aussi ravissante Flavie", "Magnifique photo, vous êtes rayonnante avec vos enfants", "Que de beaux et de vrais sourires", "Superbe maman et deux beaux garçons, cette photo respire le bonheur", pouvait-on lire dès les premières réactions à cette publication.

La dernière fois que Flavie Flament avait pris la parole sur Instagram, c'était le 15 mai dernier pour faire part de sa satisfaction de voir l'Assemblée nationale voter la prolongation du délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs. Ce vote intervenait un an et demi après la parution de son autobiographie La Consolation (parue en octobre 2016 aux éditions JC Lattès), un ouvrage dénonçant le viol qu'elle a subi à l'âge de 13 ans de la part d'un photographe mondialement connu – David Hamilton, alors mis en cause, s'était suicidé quelques semaines plus tard –, puis de l'amnésie traumatique qui a suivi durant vingt-cinq années.