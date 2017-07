Flavie Flament : Pour son terrain, elle réclame un demi-million d'euros...

Flavie Flament, bientôt plus riche de presque un demi-million d'euros ? Possible, mais compliqué... Comme le rapporte le site Ouest France, l'ancienne star de TF1 possède un vaste terrain entourant son manoir en Normandie, et elle accepterait d'en céder une partie contre une grosse somme d'argent.

Samedi 1er juillet, le conseil communautaire de Coeur Côte Fleurie (qui regroupe pas moins de onze communes dont Deauville, Trouville ou Villers-sur-Mer) étudiait la proposition faite par Flavie Flament, en mars dernier, de céder au titulaire du droit de préemption urbain (la commune) une parcelle de 8 878 m² de son terrain contre la somme de 532 680 euros. Cette acquisition, qui ne peut être exercée que dans le but d'un projet d'aménagement urbain, intéresse le conseil communautaire, qui voudrait y " aménager un parc à vocation tertiaire ". En outre, le terrain se situe juste à côté d'une future zone d'activité économique communautaire, qui explique son potentiel...

Toutefois, la somme réclamée par Flavie Flament, dont on a appris que le livre choc La consolation va être adapté pour France 3, fait grincer des dents. Comme le détaille Ouest France, Philippe Augier, président de l'Intercom, affirme qu'après consultation de la Direction générale des Finances publiques, le bien ne vaudrait que 27 000 euros ! Une estimation sans commune mesure avec le montant espéré par Flavie Flament : 60 euros du mètre carré dans un cas, seulement 3 dans l'autre !

Flavie Flament peut accepter l'offre, maintenir le prix qu'elle réclame mais avec le risque que la "juridiction compétente en matière d'expropriation" l'estime à un autre montant, ou refuser de céder son terrain.

Thomas Montet