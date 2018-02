Flavie Flament : Son fils aîné Antoine est en couple avec une bombe...

Antoine Flament, le fils aîné de Flavie Flament, a visiblement trouvé l'amour avec une très jolie jeune femme.

C'est sur son compte Instagram que le jeune homme de 22 ans multiplie en effet depuis octobre dernier les publications en compagnie de celle qui fait battre son coeur, la très jolie Camille. Sur le premier cliché – en noir et blanc – partagé, on pouvait d'ailleurs retrouver un émoji à l'air ravi dans les commentaires, celui laissé par Flavie Flament en personne. Aucun doute, la présentatrice d'On est fait pour s'entendre sur RTL approuve totalement cette idylle.

Plus récemment, le 24 janvier 2018, Antoine Flament publiait un autre selfie – cette fois en voiture – accompagné du numéro 5 et d'un simple coeur rouge... signe qu'ils fêtaient ce jour-là leurs 5 mois de couple ? On peut l'imaginer.

Le jeune photographe n'est toutefois pas le seul à assumer publiquement ses sentiments. Sur son propre compte Instagram, Camille elle aussi a toujours une petite attention pour son petit ami. Le 9 novembre dernier, elle publiait un coeur noir en commentaire d'une photo d'Antoine et elle.

Pour rappel, Flavie Flament – qui a pu compter sur le soutien de son grand garçon quand elle a révélé son douloureux passé d'enfant violée à 13 ans – est aussi la maman d'un jeune Enzo (13 ans), fruit de ses amours passées avec l'animateur Benjamin Castaldi.