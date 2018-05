Flavie Flament, violée à 13 ans : Sa "grande émotion" après une victoire

Mardi 15 mai 2018, Flavie Flament (43 ans) a fait part de sa grande joie sur Instagram.

Un an et demi après la parution de son autobiographie La Consolation (parue en octobre 2016 aux éditions JC Lattès), un ouvrage dénonçant le viol qu'elle a subi à l'âge de 13 ans de la part d'un photographe mondialement connu - David Hamilton alors avait été mis en cause et s'était suicidé quelques semaines plus tard - puis de l'amnésie traumatique qui a suivi durant 25 années, Flavie Flament n'a pu que constater l'utilité de son combat et de sa prise de parole après la décision de l'Assemblée nationale d'allonger le délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs.

C'est après avoir pris connaissance d'une information RTL annonçant que l'assemblée nationale venait de "voter l'allongement à 30 ans du délai de prescription, contre 20 actuellement" que Flavie Flament a exprimé sa joie. "GRANDE EMOTION. #UnPremierPas #RendreJustice #PourNosEnfants #18moisAprès #LaConsolation", a en effet commenté celle qui avait vu son autobiographie être adaptée en téléfilm et qui avait pris la co-présidence d'une mission ministérielle à l'origine de cette proposition d'allongement.

En octobre 2017, alors que la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa apportait son soutien à son combat, Flavie Flament commentait auprès de nos confrères de LCI : "Je suis très satisfaite. Ça fait toujours du bien de voir l'officialisation de quelque chose pour lequel on se bat depuis un an. C'est surtout une très bonne nouvelle pour les victimes. Pour les victimes d'hier aussi, dont les faits sont prescrits, on se sent réconfortées dans une décision qui changera les choses pour le monde de demain. Ce qui est super bon, c'est de se dire qu'on est en train de construire une société plus juste."