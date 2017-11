Fleur Pellerin adoptée à 6 mois : "Je ne recherche pas ma famille biologique"

Près de deux ans après avoir occupé la fonction de ministre de la Culture sous la présidence Hollande, Fleur Pellerin peut se targuer d'avoir parcouru un joli chemin. Interviewée cette semaine dans Le Parisien Week-End, la femme politique de 44 ans s'est confiée sur son nouveau projet lancé il y a plusieurs mois, à savoir la création de son fonds de capital Korelya Capital, dont l'objectif est d'investir en France et en Europe dans le secteur des nouvelles technologies.

Récemment, elle est ainsi parvenue à lever 200 millions d'euros en Corée du Sud, son pays natal. Née Kim Jong-sook en 1973, elle avait été abandonnée dans les rues de Séoul quelques jours seulement après sa naissance avant d'être recueillie dans un orphelinat. Fleur Pellerin avait finalement été adoptée à l'âge de 6 mois par une famille française. Sa famille, à qui elle doit tout aujourd'hui.

Si elle reste très attachée à ses racines, elle affirme en revanche qu'elle n'a jamais souhaité retrouver la trace de ceux qui l'ont abandonnée. Dans "la liste de ses envies" dressée dans Le Parisien Week-End, la femme d'affaires admet néanmoins qu'elle a très envie d'apprendre le coréen. Pas forcément parce qu'il s'agit de la langue de son pays de naissance, mais plus par intérêt culturel. "Ça me serait utile professionnellement, et je commence à avoir des amis en Corée du Sud. La première chose que je fais, au réveil, c'est regarder les dépêches d'information sur Séoul. En revanche, je ne recherche pas ma famille biologique. Il y a bien des gens qui se sont manifestés, mais je crains que ça ne soit par opportunisme", a-t-elle confié.

Une "midinette" qui rêve de croiser James Bond

Outre apprendre le coréen, celle qui est mariée à Laurent Olléon a aussi admis qu'elle souhaitait se remettre à la peinture, activité dans laquelle elle s'était épanouie lorsqu'elle était enceinte de sa fille Bérénice (née en 2004). L'envie de "devenir décoratrice d'intérieur" et de "visiter la Patagonie" lui ont aussi effleuré l'esprit. Dans sa liste, elle a également admis le nom de la star internationale qu'elle rêve de rencontrer : Daniel Craig. "C'est un truc de midinette, j'adorerais voir l'acteur de James Bond en vrai. Je ne suis pas sûre qu'on aurait beaucoup de choses à se dire, mais je ferais un selfie, comme les ados !", a-t-elle conclu.