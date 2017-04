Fleur Pellerin et Audrey Azoulay se bagarrent...

Non contente d'avoir le plus grand festival de cinéma au monde (à Cannes), la France cherche à conquérir le monde du petit écran avec l'ambition de porter aux nues le Festival international des Séries. En tout, trois projets se font face. Outre Séries Mania au Forum des images, qui se déroulera à Paris du 13 au 23 avril 2017, deux autres festivals se préparent. Et chacun compte sur un renfort de poids. D'un côté, Cannes Series, dont la première édition se déroulera en avril 2018 au même moment et endroit que le MIPTV, sera présidé par Fleur Pellerin, ex-Ministre de la Culture. Celle-ci devra faire face à la concurrence d'Audrey Azoulay, l'actuelle ministre au gouvernement, qui soutient le troisième et dernier projet, à Lille.

Rude concurrence et féroce bagarre

"Cannes Series est appelé à devenir le premier festival international de séries", a lancé pompeusement le maire de Cannes, David Lisnard, en préambule d'une conférence de présentation, lundi 3 avril. La première édition promet un rendez-vous "à la fois grand public et professionnel, glamour et populaire", avec une compétition artistique internationale, des projections, rencontres..., le tout adossé au MIPTV (le Marché international des programmes de télévision).

Le projet cannois a décidé de faire cavalier seul après avoir été écarté en janvier d'un appel à candidatures lancé par le Centre national du cinéma (CNC) pour l'organisation d'un festival international de séries. Il avait été jugé pas suffisamment abouti et son lien avec le MIP avait déplu au jury de professionnels chargé de départager les candidatures, ces derniers ayant retenu celles de Lille et Paris.

Fleur Pellerin était pourtant l'instigatrice d'un projet de festival international de séries qu'elle avait initié et présenté au ministère de la Culture, en commandant un rapport à Laurence Herszberg (directrice générale du Forum des images et fondatrice de Séries Mania) qui a été remis en mars 2016 à la ministre qui lui a succédé, Audrey Azoulay. Comble de l'ironie, c'est le projet lillois de madame Azoulay qui a finalement eu les faveurs des professionnels et recevra le soutien financier de l'Etat de près d'un million d'euros pour le lancement de sa première édition du 1er au 10 juin 2018.

Le festival nordiste, qui a également reçu le soutien conjoint de la maire de Lille Martine Aubry (PS) et du président de la région Xavier Bertrand (LR), a été imaginé par l'équipe du festival Série Series de Fontainebleau.

Quant à Paris, la concurrence ne semble pour l'instant pas effrayer ses organisateurs. "Un festival international ça ne se décrète pas, ça se construit. Nous avançons pas à pas depuis huit ans. Et nous montons en puissance. Séries Mania c'est déjà un festival international", a estimé auprès de l'AFP Laurence Herszerg. "On commence à récolter les fruits de cette patience. Et nous sommes les meilleurs", assure-t-elle, en précisant qu'il y aurait une édition en 2018. Damon Lindelof, co-créateur de Lost et The Leftovers, présidera le jury de la compétition (avec pour jurés Aure Atika, Agnieszka Holland, Eytan Fox et Clément Manuel). Le showrunner américain sera également accompagné par Justin Theroux, acteur de The Leftovers, pour la soirée d'ouverture le 13 avril au Grand Rex.