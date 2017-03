Flora Coquerel amoureuse, Lucie Lucas... : Leur folle nuit au théâtre

En 1934, Caron sort Pour un homme de Caron, une eau de toilette masculine qui deviendra son fleuron. Quatre-vingt trois ans plus tard, l'enseigne française donne naissance au dernier-né de la gamme "Pour un homme", un parfum mariant des notes de lavande, de vanille, de musc et d'ambre et disponible en flacon de 75 ml. Caron a réuni, ce mercredi 22 mars, de nombreuses personnalités pour fêter son lancement.

Ces invités se sont réunis au théâtre du Renard, situé rue du Renard dans le 4e arrondissement de Paris. Parmi eux, figuraient plusieurs couples, dont ceux formés par la Miss France 2014 Flora Coquerel et son chéri Ugo, Nadège Beausson-Diagne, Tristane Banon, le chanteur Alban Bartoli, l'acteur et réalisateur Zinédine Soualem et leurs compagnes et compagnons respectifs, ainsi que le présentateur Alex Goude et son mari, Romain. L'amour était au rendez-vous de la soirée Caron, animée par un show burlesque de la danseuse Maud'Amour.

Vue quelques heures plus tôt au Cardio Day, une initiative organisée par les salles de sport CMG au profit de l'association Princesse Margot, Flora Coquerel a sorti le grand jeu pour découvrir le parfum Pour un homme de Caron. Comme elle, les animatrices télé Cécile de Ménibus, Laurie Cholewa et Séverine Ferrer, les actrices Corinne Touzet, Léa François, Lucie Lucas et Tonya Kinzinger, les chanteuses Liane Foly et Lorie, et enfin Chris Marquez et Maxime Dereymez (Danse avec les stars) ont répondu favorablement à l'invitation de Caron.

Lorie aussi a animé la soirée en improvisant un boeuf accompagné d'un pianiste et d'autres convives.