Flora Coquerel et Camille Cerf, leur nuit en prison : "C'était pas confortable..."

Toute cette semaine, Flora Coquerel et Camille Cerf participent en tant que guests à Bienvenue chez nous sur TF1, un concours télévisé sur les maisons d'hôtes. À cette occasion, Flora, notre sublime ex-Miss France 2014, a accepté d'évoquer cette participation lors d'un entretien accordé à nos confrères de TV Magazine et a fait une révélation inattendue... Le duo a dormi en prison !

"C'était une surprise, on ne s'y attendait pas, a tout de suite commenté l'ex-reine de beauté de 23 ans. Et de poursuivre : J'ai adoré car c'était une expérience nouvelle. Camille était plus réticente. Dans la prison, il y avait de la poussière, ce n'était pas très confortable. Personnellement, j'ai trouvé ça original même si je ne dormirais pas dans une prison tous les jours !"

En ce qui concerne justement sa relation avec Camille Cerf (Miss France 2015), Flora a renseigné : "J'ai passé une bonne semaine avec elle. C'était la première fois que nous avions l'occasion de nous rapprocher. (...) Nous nous connaissions parce que nos années d'élection se succédaient. Elle habite à Lille et moi à Paris, on s'est souvent vues lors de dîners ou de réunions mais c'est la première fois qu'on était que toutes les deux. Je l'adore ! Cette aventure a renforcé notre lien d'amitié."

