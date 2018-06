Flora Coquerel et Hafsia Herzi réunies le temps d'une soirée parisienne

Ce 19 juin 2018, le restaurant parisien Ikône a fêté son premier anniversaire en grande pompe. Pour cette première bougie, plusieurs personnalités ont pris part à un dîner spécial reprenant la cuisine méditerranéenne qui fait la réputation de cette adresse du 2e arrondissement.

Flora Coquerel a pu profiter de la soirée en compagnie de l'actrice de Rien à déclarer Nadège Beausson-Diagne. Elles ont été rejointes par Claire Verneil, ancienne avocate devenue pâtissière, mais également par Laetitia Fourcade, comédienne aperçue dans la série Plus belle la vie.

Non loin du photographe Jarl Alé de Basseville, les acteurs Michaël Cohen et Salim Kechiouche ont pu échanger quelques mots avec Hafsia Herzi, l'actrice de La Graine et le Mulet ou, plus récemment, de Mektoub, my love. Retour sur la soirée en images.