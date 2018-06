Flora Coquerel sublime au naturel : Son séjour de rêve aux Maldives !

Pour Flora Coquerel, c'est déjà les vacances. La jolie brune de 24 ans s'est octroyé quelques jours de repos aux Maldives. Toujours très active sur les réseaux sociaux, l'ancienne reine de beauté n'oublie pas de partager quelques photos sous les tropiques. Jeudi 28 juin 2018, elle s'est même dévoilée au naturel.

À l'heure du coucher du soleil, au bord de mer et avec un cocktail à la main, Flora Coquerel affiche sa plastique de rêve et sa mine radieuse. "Vacay mode ON : No makeup, cocktails & sunsets", a-t-elle écrit en légende de ce dernier post Instagram.

Il n'en fallait pas plus pour ravir ses fans qui ont validé à l'unanimité cette initiative. "Une beauté", "Tu es encore plus belle au naturel", "Sublime", "Je suis amoureux", "Tu es éblouissante", peut-on lire parmi les commentaires.

Avant de s'envoler pour l'autre bout du monde, Flora Coquerel avait été aperçue à la soirée du restaurant parisien Ikône à Paris le 19 juin dernier. En revanche, elle était la grande absente de l'anniversaire surprise de Miss France 2018 Maëva Coucke : toutes ses copines Miss s'étaient réunies pour fêter ses 24 ans !