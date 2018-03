Florence Foresti : Agacée, elle tacle la presse porno !

Déjà, sur scène, Florence Foresti taclait, gentiment, les chanteuses américaines de plus en plus dévêtues mais, aujourd'hui, elle s'en prend carrément au monde du porno. Si elle ne s'attaque pas directement aux actrices, dont c'est le métier, elle reproche aux magazines du genre de s'afficher à la vue de tout le monde...

Sur Instagram, Florence Foresti a partagé la photo d'un kiosque parisien sur lequel sont exposés divers magazines, dont Hot vidéo. Une publication pornographique assez ancienne, rachetée il y a deux ans par le désormais célèbre studio Jacquie et Michel... "Est-ce qu'on est obligé de se taper ça tous les jours sur nos kiosques ? Pour mémoire, les enfants ont des yeux et un cerveau", a écrit l'humoriste. Il faut dire que sur la couverture, les actrices posent souvent les seins et les fesses à l'air. De quoi susciter la gêne des parents et les questions des enfants... Florence Foresti n'a sans doute pas envie que sa fille Toni (9 ans) tombe sur de telles images.