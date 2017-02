Florence Foresti allée trop loin avec Madonna : La star lui a pardonné

Qui n'a pas aimé sa parodie irrésistible de Madonna ? Il y a plus de dix ans, Florence Foresti avait fait hurler de rire tous les téléspectateurs avec son sketch dans On n'est pas couché. Mais dans La Folle Histoire de Florence Foresti, l'émission qui lui était consacrée sur C8 le 23 février, l'artiste explique qu'elle trouve qu'elle était allée trop loin en se moquant de la chanteuse et de l'adoption de son petit David au Malawi. Son ami, le journaliste et animateur Frédéric Lopez, avait d'ailleurs essayé d'arranger les choses...

Dans l'extrait de La Folle Histoire de Florence Foresti, Frédéric Lopez revient sur la surprise qu'il avait à l'époque faite à la star du rire (qui est aussi la marraine de son fils). Chagrinée d'avoir dépassé les limites en riant sur le plateau de l'émission de Laurent Ruquier de l'enfant que Madonna a adopté, l'actrice n'en dort plus la nuit, d'autant plus que la reine de la pop est l'une de ses idoles ! Le présentateur de Rendez-vous en terre inconnu réussit alors à obtenir le pardon de la Madone lors de son passage au Festival de Cannes en 2008. Des images qu'il avait montrées la même année à Florence Foresti dans son show Panique dans l'oreillette. Florence Foresti ne se lassait pas d'entendre les mots de l'interprète d'Holiday : "Je te pardonne Florence !" Une phrase qu'elle aurait même utilisée comme sonnerie de téléphone selon Frédéric Lopez...

Le documentaire de C8 revient sur les moments phares de la vie de l'artiste, ses premiers sketchs lorsqu'elle est adolescente ou sa collaboration irrésistible l'an dernier avec Vanessa Paradis lors des César dont elle a été l'excellente maîtresse de cérémonie.

Si l'humour coule dans ses veines, Florence Foresti sait aussi émouvoir. Premier rôle du film De plus belle, la comédienne montre une autre de ses facettes dans ce long métrage touchant, avec également Mathieu Kassovitz, Jonathan Cohen et Nicole Garcia. En salles dès le 8 mars.