Florence Foresti complexée par son nez : Pourquoi elle a refusé la chirurgie...

Actuellement en promotion pour son film De plus belle (en salles le 8 mars), Florence Foresti était de passage sur le plateau de Salut les Terriens ! (C8), samedi 4 mars. Partageant l'affiche avec Mathieu Kassovitz, l'humoriste de 43 ans a accepté de répondre à une interview "La haine". L'occasion pour elle de faire part de son plus gros complexe.

Lorsque Thierry Ardisson lui a demandé ce qu'elle détestait le plus en elle, Florence Foresti a spontanément répondu : "Mon nez". Et quand l'homme en noir a souhaité savoir pourquoi elle ne l'a pas fait refaire, ce qui est le cas de nombreuses personnalités, l'ex-présentatrice des César a répondu avec une franchise désarmante : "Parce que je suis douillette !"

Pourtant, la brune a déjà subi une opération du nez. "J'ai déjà refait la cloison et ça m'a fait super mal. Et le médecin m'a dit : 'Si vous faites l'esthétique ce sera trente fois plus douloureux.' Donc, je me suis dit tant pis pour moi, je vais rester avec ça !", a-t-elle conclu.

Dans le Journal du dimanche de ce 5 mars, Florence Foresti évoque justement sa relation avec son corps : "Je le supporte mieux aujourd'hui qu'à 20 ans. J'en suis même plutôt fière. Peut-être parce que j'ai pris l'habitude de vivre avec. Et comme il ne changera pas, autant le glorifier plutôt que le cacher ! C'est sur mon visage que je bloque. Du coup, je n'aime pas me voir à l'écran. Pourtant, je n'ai jamais cherché à me faire plus jeune ou plus jolie. J'assume mes défauts : mon nez, mon menton... Il y a un côté libérateur dans les trucs disgracieux."