Florence Foresti dévoile "une photo collector" d'elle jeune !

Florence Foresti sait comment faire plaisir à ses fans ! Sur les réseaux sociaux, l'humoriste préférée des français a publié une photo souvenir, qui a bien fait rire ses 350 000 fidèles abonnés sur Instagram.

Et pour cause, Madame Foresti a dévoilé une vieille photo d'identité, inconnue du grand public. "Quand on avait encore le droit de sourire", a-t-elle écrit en légende du cliché qui a recueilli plus de 20 000 likes en seulement quelques heures.

Sur la photo en question, la comédienne et humoriste, aujourd'hui âgée de 43 ans, apparaît tout sourire, les cheveux en bataille et le visage au naturel. Au fil des années, la maman de Toni (10 ans, qu'elle partage avec son ex Julien) a bien changé même si son visage reste reconnaissable de tous. En commentaires, ils ont été nombreux à la remercier pour cette "photo collector".

Rappelons que Florence Foresti, en couple avec un certain Xavier, était dernièrement à l'affiche du film De Plus Belle, avec le beau Mathieu Kassovitz. Elle incarne la jeune Lucie, qui se retrouve confrontée à un cancer du sein, alors qu'elle souffre déjà d'un mal-être plus profond : un manque terrible de confiance en elle.

Un problème qui n'est pas complètement étranger à Florence. "Cette femme m'a touchée parce que je la connais, j'ai l'impression que j'en connais des tas, des femmes qui se sous-estiment. C'est un trait très féminin. Là où les hommes affichent parfois une assurance démesurée, les femmes ont tendance à se dévaloriser. Et c'est ce contre quoi j'essaie de me battre dans mes spectacles", expliquait-elle à nos confrères du site LaPresse.

Un complexe qu'elle a réussi à surmonter en montant sur scène pour s'inventer un personnage, qui a su conquérir le coeur des français.