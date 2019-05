Florence Foresti malade : son spectacle annulé au dernier moment

Reste à voir si la comédienne de Barbecue et Hollywoo sera remise sur pieds pour les prochaines dates de sa tournée entamée l'hiver dernier au Paradis Latin et à la Villette, à Paris. La maman de Toni (11 ans) est en effet attendue à l'Arkea Arena de Bordeaux dès les 27 et 28 mai prochains. S'ensuivent des représentations prévues à Dijon, Strasbourg, Bruxelles et Nantes. Florence Foresti sera sur scène jusqu'en septembre prochain.