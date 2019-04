Florence Foresti s'attaque aux Brigitte : nouveau carton avec Melha Bédia

Le 7 avril 2019, Florence Foresti a réservé une nouvelle surprises aux milliers de fans qui la suivent sur les réseaux sociaux. La célèbre humoriste et comédienne de 45 ans a dégainé une nouvelle parodie, un mois après celle de The Handmaid's Tale : la servante écarlate qui avait fait grand bruit.

Cette fois-ci, Florence Foresti laisse de côté l'univers des séries pour s'attaquer à un duo féminin de la chanson française, connu pour chanter dos-à-dos et ses tenues colorées : les Brigitte. Sauf qu'avec Florence Foresti, Aurélie Saada et Sylvie Hoarau, elles deviennent "Les Bribittes". Pour cette nouvelle mise en scène décalée proposée en intégralité sur sa page YouTube, Florence Foresti a fait appel aux services d'une jeune comique qui monte : Melha Bédia, la petite soeur de Ramzy Bédia et BFF d'Adèle Exarchopoulos.

Parce qu'elle porte des lunettes, la jeune femme de 29 ans endosse naturellement le rôle de Sylvie Hoarau, Florence Foresti devenant une version tyrannique d'Aurélie Saada. "Très heureuse de soutenir une jeune artiste qui débute, allez l'encourager, elle va tout déchirer c'est certain. Flo tu vas percer, fière d'avoir été là à tes débuts", a commenté avec humour Melha Bédia sur sa page Instagram, faisant référence à Florence Foresti. La petite soeur de Ramzy Bédia a récemment été vue dans la série documentaire Kings de Canal +, avec Amel Bent.